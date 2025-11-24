Mardinli öğretmen Çabukoğlu köy okulunda mucizeler yaratıyor: 41 öğrenciye deneylerle eğitim veriyor

Beşire Çabukoğlu Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Konaklı Köyü’nde görev yapan bir sınıf öğretmeni... Köyün nüfusu yaklaşık 330 kişi. Sosyo-ekonomik imkânları da sınırlı. Merkeze 40 kilometre uzaklıkta. Toplam 41 öğrenci eğitim alıyor. Çocukların gözündeki merak, sınıfın duvarlarını süsleyen küçük deney düzenekleri, doğadaki basit materyallerle yapılan etkinlerle eğitimde doğru yöntemle nelerin mümkün olduğunu gösteriyor

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

