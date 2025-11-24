Kapadokya’da Öğretmenler Günü! 110 öğretmen sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükseldi
24 KASIM Öğretmenler Günü nedeniyle kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü desteğiyle Kapadokya’da öğretmenlere özel sıcak hava balonu uçuşu düzenlendi. Ürgüp’te görev yapan 110 öğretmen, gökyüzüne yükselerek özel günü Kapadokya manzarası eşliğinde kutladı. Balonlar, Ürgüp’ten havalanarak peribacaları üzerinde renkli görüntüler oluşturdu.
24 KASIM Öğretmenler Günü nedeniyle kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü desteğiyle Kapadokya'da öğretmenlere özel sıcak hava balonu uçuşu düzenlendi. Ürgüp'te görev yapan 110 öğretmen, gökyüzüne yükselerek özel günü Kapadokya manzarası eşliğinde kutladı. Balonlar, Ürgüp'ten havalanarak peribacaları üzerinde renkli görüntüler oluşturdu.