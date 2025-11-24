Hataylı bebek Harun SMA hastası!

HATAYLI Neslihan-Mustafa Akçay çiftinin dünyaya gelen ikinci çocukları Harun’un topuk kanından alınan örnekte SMA Tip -1 hastası olduğu tespit edildi. Aile Harun’un tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için Valilik onaylı kampanya başlattı. Anne Neslihan Akçay, “Oğlumun yaşamasını istiyorum. Kampanyanın şu an yüzde 6’lara ulaştı, 1,8 milyon dolara ihtiyaç var. Herkesin desteğini bekliyoruz. Harun’umun gülüşü yarım kalmasın” diye konuştu.

