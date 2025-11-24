Gaziantepli iki küçük piyanist dünya şampiyonu oldu

10 yaşındaki piyanistler İdil Gümüşburun ve Berika Budumlu, 3 yıllık eğitimlerinin ardından uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

GAZIANTEP'TE yaşayan iki küçük piyanist İdil Gümüşburun ve Berika Budumlu, piyano hocası Renata Çavdar'dan aldıkları 3 yıllık eğitimlerinin ardından Macaristan Budapeşte'de düzenlenen Danubia Talents yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu. Büyük gurur yaşayan piyanist İdil Gümüşburun, "Bizim için çok büyük ve unutulmaz bir deneyim oldu" dedi. Berika Budumlu ise, "Biz birbirimizi tamamlamayı biliyoruz" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN