Gaziantepli 7 yaşındaki Mehmet DMD hastası!

GAZIANTEP’TE yaşayan Mehmet Işık’a (7), 3 yaşında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. Tek hayali okula gitmek olan Mehmet için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Baba Işık, “Şu an kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Oğlum şu an okula gidemiyor. Mehmet, diğer yaşıtları gibi okula gitmek istiyor” dedi.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

