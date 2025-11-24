Dolandırıcıların tatil tuzağı!

Telefona gelen bir mesaj ya da AVM’de gezerken elinize tutuşturulan bir broşür, bunların hepsi dolandırıcılarla kurulan temasın ilk adımı olabilir. Dolandırıcılara verdikleri telefon numarasına gelen “Hediye Tatil Kazandınız” mesajıyla insanları cezbeden dolandırıcılar, hedef kitleyi toplamak için bu yöntemi kullanıyor. Önce bir ulaşım aracı tahsis ediliyor ve belirlenen tarihte diğer “kazananlarla” birlikte bir kutlama etkinliğine götürülüyorsunuz. Ücretsiz olan lüks hizmet, çeşitli ikramlar ve sıcak bir ortamla güven ilişkisi kurulurken, hedefteki kişi en az bir haftalık tatil satın alıyor ve karşılığında tapu verilerek sözleşme imzalatılıyor. Avukat Fatih Han Terzioğlu’nun uyarmasıyla dolandırıldığını anlayan Mağdur L.K., “Ne tatil yapabildik ne kiraya verebildik. Aldığımız otel odasını 500 kişiye satmışlar” diyerek dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

