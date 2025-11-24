takvim-logo

Aydın’da turşu tezgahları yoğun!

AYDIN’DA soğukların etkisini göstermesiyle turşu tezgahlarında yoğunluk arttı. Yarım asırlık tecrübesiyle turşucu Hüseyin Nurlu, kış hastalıklarına karşı turşu suyunun doğal bir kalkan olduğunu belirtti. Hüseyin Nurlu, “Günde 1 bardak turşu suyunu aksatmadan içip grip olan olursa; masrafları benden” dedi.

