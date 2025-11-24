Aydın’da turşu tezgahları yoğun!

AYDIN’DA soğukların etkisini göstermesiyle turşu tezgahlarında yoğunluk arttı. Yarım asırlık tecrübesiyle turşucu Hüseyin Nurlu, kış hastalıklarına karşı turşu suyunun doğal bir kalkan olduğunu belirtti. Hüseyin Nurlu, “Günde 1 bardak turşu suyunu aksatmadan içip grip olan olursa; masrafları benden” dedi.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

