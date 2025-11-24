Ağrı’da Ebrar Keler’in fedakarlığı: Köy okulunu boyadı | Futbol takımı kurdu

Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanındaki Feride karakterini anımsatan 25 yaşındaki fedakâr sınıf öğretmeni Ebrar Keler, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yılanlı Köyü’nde, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini eğitimden mahrum bırakmamak için büyük bir özveriyle görev yapıyor. 3 yıl önce Yılanlı Köyü’ne gelen Keler, birleştirilmiş sınıfların bulunduğu küçük okulda yalnızca ders anlatmakla yetinmedi. Önce okulun iç ve dış cephesinde bakımonarım yapıldı. Keler, köylülerle birlikte duvarları boyadı, zemin düzenlemesi yaptı. Okulda futbol takımı kurarak öğrencilerine milli takım formaları alan Keler, köyler arası maçlar düzenledi.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanındaki Feride karakterini anımsatan 25 yaşındaki fedakâr sınıf öğretmeni Ebrar Keler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini eğitimden mahrum bırakmamak için büyük bir özveriyle görev yapıyor. 3 yıl önce Yılanlı Köyü'ne gelen Keler, birleştirilmiş sınıfların bulunduğu küçük okulda yalnızca ders anlatmakla yetinmedi. Önce okulun iç ve dış cephesinde bakımonarım yapıldı. Keler, köylülerle birlikte duvarları boyadı, zemin düzenlemesi yaptı. Okulda futbol takımı kurarak öğrencilerine milli takım formaları alan Keler, köyler arası maçlar düzenledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN