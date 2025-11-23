İzmir’de dehşet! Ebru Açıkalın darp sonrası silahla ölüdürüldü!

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

İZMIR'DE yaşayan Ebru Açıkalın, birlikte yaşadığı A.D. ile tartıştı. A.D., Ebru Açıkalın'ı darp etti. Ebru Açıkalın, adamın elinden silahı kaparak intihar etti. Hayatını kaybeden Ebru Açıkalın, toprağa verildi. Kadının annesi Melahat Açıkalın, A.D.'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan yargılanması için şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından A.D.'ye takipsizlik kararı verildi. Tutuksuz sanık A.D. hakim karşısına çıktı. A.D., suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada söz verilen Melahat Açıkalın şöyle konuştu: Kızım çok kötü bir şekilde darp edildi. Saçları koparıldı. Yüzünde kan izleri vardı. Hakim, duruşmayı erteledi.

