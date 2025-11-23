İstanbul Boğazı’nın incisi satışta: Zeki Paşa Yalısı için paha biçilemiyor!

İstanbul Boğazı’nın en ihtişamlı binalarından Zeki Paşa Yalısı yeni sahibini bekliyor. Emirgan’daki bu özel yalı için “paha biçilemiyor” yorumları yapılıyor.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

Türkiye'nin 'en pahalı' ve 'en görkemli' evi olarak bilinen Boğaz'ın incisi Zeki Paşa Yalısı yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının simgesi haline geldi. Herkesin hayranlıkla bakıp büyülendiği İstanbul Boğazı'nın en ihtişamlı binalarından Zeki Paşa Yalısı yeni sahibini bekliyor. Boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı satışa çıkarıldı. Yalıyı satışa çıkaran aile, görüşmelerde emlak şirketini yetkili kıldı. İstanbul Boğazı'ndaki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumları yapıldı. 130 yıllık taş bina, Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, mimarisiyle dikkat çekiyor. Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yapı, Barok etkileri ve şatoyu andıran çizgileriyle diğer yalılardan ayrılıyor. Yaklaşık 13 yıl önce müzayede şirketi Sotheby's'in satışa çıkardığı yalı için 115 milyon dolar istenmişti.

