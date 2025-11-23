Iğdır’da tartışma kanlı bitti!

IĞDIR’DA Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Vahdet E., evinden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin’e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Vahdet E.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Gökberk Şahin’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

