Berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı!
Sinop’un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanına motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda berber M.Y. yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinop'ta bulunan berber dükkanına saldırı yapan şüphelilerin yakalandığını duyurdu.
Sinop'un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan berber M.Y'nin iş yerinin önüne motosikletle gelen iki kişiden biri içeri girerek M.Y'ye silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden kaçtı.
BERBER HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan berber M.Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
YAKALANDILAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinop'ta berber dükkanına saldıran şüphelilerin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım;
Gereği yapıldı. Berber dükkanına girerek silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı.
Dün sinop'un ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren I.K.. ve P.Ç. isimli şüpheliler bartın'da yakalandı.
Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar.
Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.