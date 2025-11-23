Berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı!

Sinop’un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanına motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda berber M.Y. yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinop'ta bulunan berber dükkanına saldırı yapan şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 18:58

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan berber M.Y'nin iş yerinin önüne motosikletle gelen iki kişiden biri içeri girerek M.Y'ye silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden kaçtı. Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada

İHA BERBER HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan berber M.Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.