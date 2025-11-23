Aziz Yıldırım trafik ortasında patladı: “İstanbul’u buraya yığarım”

İstanbul’da ters yönden gelen belediye aracına tepki gösteren Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sürücüyle yaşadığı tartışmada söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu. Tartışmada Yıldırım’ın “Bak gitmem bütün İstanbul’u buraya yığarım!” çıkışı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 19:34

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul trafiğinde ters yönden ilerleyen bir belediye aracına tepki göstermesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldırım'ın sürücüyle yaşadığı tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek kısa sürede yayıldı.

İddiaya göre, Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın bulunduğu sokağa ters yönden giren belediye aracı, trafikte kısa süreli bir sıkışıklığa neden oldu. Bunun üzerine aracından inen Yıldırım, sürücüye sert bir şekilde uyarıda bulundu.

"İSTANBUL'U BURAYA YIĞARIM"

Yıldırım, sürücünün yanına giderek, "Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu?" sözleriyle tepki gösterdi. Ters yönde gelen belediye personeli ise kendisini, "Ya baba geri bastım buraya, geri mecbur" ifadeleriyle savundu.

Sürücünün bu sözleri üzerine Yıldırım, "Nereye geldin?" diye sordu. Personelin "Buraya" yanıtını vermesi üzerine Yıldırım, yol tarif ederek, "Buraya gelmeyeceksin. Bak buradan geleceksin, buradan gideceksin. Hadi geri git" dedi.

"BÖYLE TERBİYESİZLİK OLUR MU?"

Tartışma sırasında Yıldırım, sözlerini tekrarlayarak çevresindekilere de dönüp, "Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik var mı? Bir de belediyeci, bir de zabıta bilmem ne..." ifadelerini kullandı.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Yıldırım'ın tepkisi kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.