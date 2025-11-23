Genç öğretmen Ağrı’da tek öğrencisi için kar-kış demeden eğitim veriyor!

İstanbullu Sedanur Öğretmen, Ağrı’da bir mezraya atandı. Zorlu kış koşullarının hüküm sürdüğü bölgede, tek öğrencisinin eğitimini hiç aksatmadı.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

Ağrı'nın Hamur ilçesi Gültepe köyüne bağlı Yoğurtçu mezrasında yaşayan vatandaşların kış aylarında il merkezine göç etmesi nedeniyle bölgede az sayıda aile kalıyor. İstanbullu sınıf öğretmeni Sedanur Açış (25), 3 sene önce atandığı ve ilk görev yeri olan mezrada zorlu kış koşullarına rağmen özveriyle mesleğini sürdürüyor.

Sınıf öğretmeni Sedanur Açış ve öğrencisi Nevin Küsmü (AA) 'İLK GÖZ AĞRIM' Tek öğrencisi olan ve "ilk göz ağrım" dediği 9 yaşındaki Nevin Küsmü ile her sabah el ele tutuşup sohbet ederek okula giden Açış, sınıf arkadaşı da olduğu öğrencisiyle sevgi dolu bir eğitim yolculuğu yapıyor. Türkçe, İngilizce, matematik ve resim gibi derslerde öğrencisini çeşitli materyaller kullanarak eğiten Açış, Nevin ile kitap okuyor, spor yapıyor ve çeşitli oyunlar oynayarak günün güzel ve verimli geçmesini sağlıyor.