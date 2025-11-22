Prof. Dr. Ferda Özlü’nün prematüre doğan oğlu Doruk, doktorluk yolunda ilerliyor

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Ferda Özlü’nün prematüre doğan oğlu Doruk Özlü, geçen yıl G.Ü. Tıp Fakültesi’ni kazandı. Doruk, annesinin izinden giderek hayata erken başlayan bebeklere umut olmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Prof. Dr. Ferda Özlü'nün dünyaya prematüre gelen oğlu Doruk Özlü, geçen yıl G.Ü Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doruk, annesinin alanında ilerleyerek tıpkı kendisi gibi hayata erken başlayan bebeklerin yaşama tutunmalarına katkı sunmayı hedefliyor. Prof. Dr. Ferda Özlü, Özlü, "Oğlum da inşallah hastalarına çok değer veren ve işini iyi yapan bir doktor olacak" ifadelerini kullandı.