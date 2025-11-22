Eren Yılgın’ın ölümünde ‘yemekten zehirlenme’ şüphesi: işyeri mühürlendi

Eren Yılgın, evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yediği yemekten zehirlenmesi şüphesi üzerine döner sipariş ettiği işletme, ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendi. 42 bin TL idari para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025

Eren Yılgın, İstanbul Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yılgın'ın, yediği yemekten zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği şüphesi üzerine döner sipariş ettiği işletme, ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendi. İş yerine 42 bin TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan İşletme sahibi İsmail Şengül ve siparişi Eren'e götüren kurye Yunus Emre Üstünsoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şengül ifadesinde, "Zehirlenme yaşayacağını düşünmüyorum" dedi. Üstünsoy, "Bu adrese daha önce de sipariş götürdüm. Maktülü de sipariş götürdüğüm için simaen tanırım. Hazırlanan sipariş ile ilgili herhangi bir ilgi alakam yok" dedi.