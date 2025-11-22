Dahi Yusufhan Bach’ı yorumladı, dünya zirvesine çıktı

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025

Samsun'da yaşayan Yusufhan Çakır, pandemide piyanoyla tanıştı. 5 yaşında "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü bir kez dinleyip çaldı. Üstün yetenekli olduğu keşfedildi. Özel eğitim aldı. 9 yaşındayken Batum Senfoni Orkestrası ile sahneye çıktı. Bir yıl sonra Bach'ın 1 No'lu Konçertosu'nu yorumladı.



10 Yaşında İngiliz Kraliyet Müzik Okulları'nın lise seviyesindeki sınavını üstün başarıyla geçti. 60 ülkede müzik alanında geçerli olan lise diplomasını aldı. Bu yıl da yani 11 yaşında, Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması Konçertosu'na katılıp piyano kategorisinde dünya birinciliği kazandı.