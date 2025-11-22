Dahi Yusufhan Bach’ı yorumladı, dünya zirvesine çıktı
Yusufhan Çakır, 5 yaşında kendi kendine piyano öğrendi. Bir kez dinlediği besteyi notalara dökebildi. Yusufhan, Bach’ın konçertosunu yorumladı. 10 yaşında kraliyet lise diploması aldı. Dünya birincisi oldu.
Samsun'da yaşayan Yusufhan Çakır, pandemide piyanoyla tanıştı. 5 yaşında "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü bir kez dinleyip çaldı. Üstün yetenekli olduğu keşfedildi. Özel eğitim aldı. 9 yaşındayken Batum Senfoni Orkestrası ile sahneye çıktı. Bir yıl sonra Bach'ın 1 No'lu Konçertosu'nu yorumladı.
10 Yaşında İngiliz Kraliyet Müzik Okulları'nın lise seviyesindeki sınavını üstün başarıyla geçti. 60 ülkede müzik alanında geçerli olan lise diplomasını aldı. Bu yıl da yani 11 yaşında, Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması Konçertosu'na katılıp piyano kategorisinde dünya birinciliği kazandı.
DÜNYADA BİR İLK
9 yaşında Batum Senfoni Orkestrası'yla Berkovich'in Do Majör Piyano Konçertosu'nu çalan Yusufhan, bunu başaran en genç müzisyen olarak tarihe geçti.
Yusufhan Çakır, "10 yaşında liseyi bitirdim.Gelecekte hedefim hem piyanist hem de mühendis olmak" dedi.
Süleyman ve Gökçe Çakır çifti, evlatlarıyla büyük gurur duyuyor.