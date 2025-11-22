Çatı katında uyuşturucu imalatı: 107 kilogram uyuşturucu ele geçrildi

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 17:09

Evden görüntüler (DHA)

ÇATI KATINA OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım'da Beylikdüzü'ndeki bir binanın çatı katının uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Çatı katında özel havalandırma sistemi kurularak binada yaşayanlardan tamamen izole hale getirildiği, içeride bulunan kişinin dışarıyla herhangi bir bağlantı kurmadan sadece uyuşturucu üretimi yaptığı saptandı.