Çatı katında uyuşturucu imalatı: 107 kilogram uyuşturucu ele geçrildi
İstanbul Beylikdüzü’nde çatı katını uyuşturucu imalathanesine dönüştüren şüpheli operasyonla yakalanırken, özel havalandırma sistemi kurduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramada toplam 107 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde binanın çatı katında uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli yakalandı. Eve yapılan operasyonda toplam 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.
ÇATI KATINA OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım'da Beylikdüzü'ndeki bir binanın çatı katının uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Çatı katında özel havalandırma sistemi kurularak binada yaşayanlardan tamamen izole hale getirildiği, içeride bulunan kişinin dışarıyla herhangi bir bağlantı kurmadan sadece uyuşturucu üretimi yaptığı saptandı.
107 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Polisin bir süre takip ettiği adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 5 parça halinde 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 2 parça 12 kilo kristal metamfetamin, 2 parça halinde 28,5 kilo ara kimyasal madde ve çalışır vaziyette 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 107 kilo 700 gram metamfetamin olduğu bildirildi.