Altay Toprak Kınalı’nın ölümünde fosfin gazı şüphesi güçlendi

İzmir’in Konak ilçesinde geçen yıl dairede yapılan ilaçlamanın ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu 5’inci İhtisas Kurulu mütalaasını hazırladı. Raporda, fosfin gazının uçucu yapısı nedeniyle kanda tespit edilememiş olsa da apartman sakinlerinde ortaya çıkan benzer semptomların kimyasal gaz zehirlenmesine işaret ettiği belirtildi. Geçen yıl aynı dairede ilaçlama yapıldığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025

İzmir'in Konak ilçesinde geçen yıl dairede yapılan ilaçlama sonrası Altay Toprak Kınalı'nın (1) hayatını kaybetmesi ile ilgili Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından mütalaa hazırlandı. Mütalaa raporunda; İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin otopsi raporunda otopsi kanında ve ilk kanda fosfin gazının bulunulamadığı bildirilmiş olsa da fosfin gazının çok uçucu olması sebebiyle tespitinin zor olduğuna vurgu yapıldı. Raporda tüm apartman sakinlerinde benzer semptomlar görüldüğü, dikkate alındığında apartman sakinlerinde tarif edilen klinik tablonun kimyasal gaz zehirlenmesi (fosfin gazı) olduğunun kabulünün gerektiğinin altı çizildi.

Geçen yıl dairede iliçlama yapılmıştı.