15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şahıs intihar etme girişiminde bulundu. Korkuluklara çıktığını gören kişiler ekiplere haber verdi. Şahıs çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek intihar etmekten vazgeçti.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabaları sonucu kurtarıldı. Şahsın kurtarılma anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
KÖPRÜ KORKULUKLARINA ÇIKTI
Olay, 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın köprü korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.