15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şahıs intihar etme girişiminde bulundu. Korkuluklara çıktığını gören kişiler ekiplere haber verdi. Şahıs çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek intihar etmekten vazgeçti.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 16:50

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabaları sonucu kurtarıldı. Şahsın kurtarılma anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Köprü korkuluğunda şahısın görüntüleri (İHA) KÖPRÜ KORKULUKLARINA ÇIKTI Olay, 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın köprü korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köprü korkuluğunda şahısın görüntüleri (İHA) İKNA ETTİLER Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesinin ardından şahıs ikna edilerek intihar girişimi önlendi. Korkuluklara çıkan şahsı polis ekipleri ve vatandaşların ikna ederek intihardan vazgeçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.