Zeytinburnu’nda husumetli taraflar arasındaki kavga kanlı bitti!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 01:32

Zeytinburnu'nda iş yerindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. (AA)

Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'taki iş yerine gelen 4 kişiden Fatih A. ve Ümit Ö. içeri girerek, aralarında husumet olduğu öğrenilen iş yeri sahibi H.A. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö'ye ateş etti.

Dışarıda bekleyen diğer iki kişi, silah seslerini duyarak iş yerine doğru ateş açtı.

Çatışma sırasında yan dükkanın önünde bulunan bir kişi, seken mermilerin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.