Yaşlı kadın park halindeki belediye başkanının arabasına düştü

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Fatime Küçükkaya, 4’üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025

Zonguldak'ta dün sabah saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi üzerindeki Akbal İnşaat Apartmanı'nda trajik bir olay yaşandı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Fatime Küçükkaya (85), iddialara göre 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybetti.

ARAÇ BAŞKANIN ÇIKTI

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine çakıldı. Küçükkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatime Küçükkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arka camı ve bagajında hasar oluşan otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından tamir için kiralama şirketine geri gönderildi. Morga kaldırılan Fatime Küçükkaya'nın cenazesi bügün öğle namazını müteakiben Devrek ilçesine bağlı Çolakpehlivan Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.