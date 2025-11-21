Müge Anlı’da tüyler ürperten iddia: Üfürükçü Sultan genç kızı ailesinden kopardı!”

26 yaşındaki Merve Kaya’nın üfürükçü olduğu öne sürülen bir kadın tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti. Bir yıldır haber alınamayan genç kızı Müge Anlı 5 dakikada buldu.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025

ATV'nin reyting rekorları kıran fenomen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", yine müthiş bir başarıya imza attı. Suzan Gez, 26 yaşındaki kızı Merve Kaya'nın üfürükçü Sultan Sütşahin tarafından etkisi altına alınıp zorla tutulduğunu ve bu yüzden kızını 1 yılı aşkın süredir görmediğini dile getirerek Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinden yardım istedi. Anne Gez, "Kızım Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Kızım okul bittikten sonra kardeş olan iki arkadaşıyla yaşamaya devam ediyordu.

Arkadaşlarının annesi kanser tedavisi görüyordu ve doktorlar son evrede olduğunu artık tedavinin işe yaramayacağını söylemiş. Arkadaşı da annesine hacamat yaptırmak için internette Sultan diye bir kadını bulmuş.

Kızların annesi vefat etti ve Sultan 'Üçünüze ben bakacağım' diyor. Kızları korkutuyor" dedi. İki kız kardeşin yüklü bir borçla "Sultan" adlı şahıstan kurtulduğunu ancak kızının hala onun yanında olduğunu dile getirdi. Öte yandan kızların şiddet gördüğü de öne sürüldü. Müge Anlı, kısa süre içinde Merve Kaya'yı buldu. Programa telefonla bağlanan Kaya, "Zamanında bana annelik yapmadın, beni rezil ettin. Şimdi de cümle aleme başımı öne eğdin, seni hiçbir zaman affetmeyeceğim" dedi.

Yayına Sultan isimli üfürükçüyle birlikte çıkan genç kız, anlattıklarıyla Müge Anlı'yı çileden çıkardı..