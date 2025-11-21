Eşini canlı yayında buldu, otelde bıçakladı

Zonguldak’ta 30 yıllık eşi Nimet Ç.’yi bulmak için televizyon programına çıkan Rüstem Ç., eşinin İzmir’de bir otelde olduğunu öğrenince gizlice otele girip karısını darbetti, Mehmet U.’yu da bıçakladı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta iddiaya göre 5 çocuk annesi Nimet Ç., 30 yıldır evli olduğu eşi Rüstem Ç. ile yaşadığı evden ayrıldı. Bu süreçte eşine ulaşamayan Rüstem Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı. Eşinin İzmir Torbalı'da olduğunun ortaya çıkması üzerine Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı olan Mehmet U., 2 gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Programın ardından Nimet Ç. ve Mehmet U. kaldıkları otele giriş yaptı. Rüstem Ç., eşiyle Mehmet U.'nun kaldığı otele gizlice girdi. Deliye dönen adam, eşini darbetti. Ardından Rüstem Ç.,'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polis, Rüstem Ç.'yi tutukladı.