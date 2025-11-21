Cuma namazı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı ezan vakitleri
Cuma vaktinin yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde namaz saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 21 Kasım 2025 tarihli vakit çizelgesini paylaşmasıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer tüm illerdeki cuma namazı saatleri belli oldu. Peki cuma namazı saat kaçta okunuyor? İşte il il namaz vakitleri…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel namaz vakitlerini yayımlamasıyla 21 Kasım 2025 Cuma namazı saatleri netleşti. Ülke genelinde milyonlarca Müslüman, bulundukları şehir için açıklanan cuma vaktini öğrenmek üzere takvimi araştırıyor. Peki cuma namazı ne zaman?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?
21 Kasım'da Cuma namazı saatleri illere göre şöyle değişiyor:
İstanbul'da Cuma namazı 12.55
İzmir 13.02
Ankara 12.39
Bursa'da ise Cuma namazı 12.55'te kılınacak.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT İLK SÜNNETİ;
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatü okuruz.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.