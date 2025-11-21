"Arkadaşım telefonumdaki mesajları okudu delil olur mu?" Takvim Hukukçunuz açıklıyor
Takvim Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz, bugünkü köşesinde “Maalesef bir arkadaşım telefonumdaki mesajı okudu. Mesajlar delil olarak kabul ediliyor mu? Çünkü arkadaşımla ilgili hoş olmayan ifadeler vardı.” sorusu ile “Ortaköy’de bir sitede işyeri açmak istiyorum. Siteden izin almam mı gerekiyor?” sorularını yanıtladı.
Maalesef bir arkadaşım telefonumdaki mesajı okudu. Mesajlar delil olarak kabul ediliyor mu? Çünkü arkadaşımla ilgili hoş olmayan ifadeler vardı.
Öncelikle yazışmaların elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin mesajlarını elde ettiyseniz, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edildiğinden delil niteliği taşımayacak, mahkeme bu delili yok hükmünde kabul edecektir. Yazışmaların elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da yazışmalar tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir. Uygulamada özellikle boşanma davalarında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir. Burada özellikle boşanmaya ilişkin olayların eşler arasında vuku bulması nedeniyle yaşanan olaylara tanık bulmanın zor olması karşısında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları ve ses kayıtları gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur.
İZİN ALMAM ŞART MI?
Ortaköy'de bir sitede işyeri açmak istiyorum. Siteden izin almam mı gerekiyor?
Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir.
Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil, genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir.
Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken; gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.