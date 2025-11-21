17 yaşındaki sürücünün karıştığı ölümlü kazada karar kesinleşti

Konya’nın Meram ilçesinde 2021’de meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü Abdulkadir Öz’ün çarptığı araçta Eda Naz Güngör ve Irmak Altuntaş yaşamını yitirmişti. İlk derece mahkemesinin verdiği 5 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025

Konya'nın Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi lastik durağı kavşağında 24 Eylül 2021 gecesi meydana gelen kazada, o dönem 17 yaşında ve ehliyetsiz olan Abdulkadir Öz idaresindeki kiralık otomobil, Bekir Eroğlu idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Öz'ün aracında bulunan Eda Naz Güngör ile arkadaşı Irmak Altuntaş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Abdulkadir Öz 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kızların ailelerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 12.

Ceza Dairesi, kararı onadı.