Pendik’te vahşet! Firdevs Akgün bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL Pendik’te Firdevs Akgün (34) ile eşi Sedat Akgün (33) arasında tartışma çıktı. Sedat Akgün, Firdevs Akgün’ü bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Katil Akgün’ün cinayetten sonra Sakarya’nın Karasu İlçesi’ne kaçtığı ve intihar ettiği belirlendi. Sedat Akgün’ün 19 suç kaydı olduğu açıklandı. Ayrıca katlettiği eşi tarafından kendisine yönelik tedbir kararının bulunduğu anlaşıldı. Öte yandan çiftin binaya girerken tartıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025

