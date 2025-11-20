Binada yapılan ilaçlama sonrasında fenalaştılar! 1’i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 20:51

Esenyurt'ta ilaçlanan bodrum katı nedeniyle biri bebek 4 kişi hastanelik oldu

Esenyurt'ta yüksek dozlu ilaçlama iddiası: 1'i bebek 4 kişi zehirlendi. (Fotoğraf: DHA)

İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı. Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 4 kişi etkilendi.