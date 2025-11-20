Binada yapılan ilaçlama sonrasında fenalaştılar! 1'i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan yüksek dozlu ilaçlama nedeniyle 1'i bebek 4 kişi zehirlendi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi.
İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı. Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 4 kişi etkilendi.
İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.