Binada yapılan ilaçlama sonrasında fenalaştılar! 1'i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan yüksek dozlu ilaçlama nedeniyle 1'i bebek 4 kişi zehirlendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi.

Esenyurt'ta yüksek dozlu ilaçlama iddiası: 1'i bebek 4 kişi zehirlendi. (Fotoğraf: DHA)

İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı. Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 4 kişi etkilendi.

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

