Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 31 şüphelinin 16’sı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 31 şüphelinin 16'sı tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 656 bin TL, 3 bin 860 dolar ve 550 euro ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 10:06

Mersin polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 31 şüpheli yakalandı, 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle suçtan elde edildiği değerlendirilen 656 bin TL, 3 bin 860 dolar ve 550 euro ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen paralar (İHA)

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin hassas, titiz ve takipli çalışmalar sonucunda 31 şüpheli ile bir çok adres belirlendi. Adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 31 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler (İHA)

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bin 62 adet sentetik ecza, 1 kilo 200 gram skunk, 790 gram metilfenatilamin, 479 gram bonzai ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain, uyuşturucu haplar, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda aseton, ruhsatsız tabancalar, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 656 bin TL, 3 bin 860 dolar ve 550 euro ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon (İHA)

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

