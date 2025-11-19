Samsun’da kanseri yenen baba hem hastalıkla hem hayatla mücadele ediyor!

SAMSUN’DA yaşayan 49 yaşındaki Yakup Ceniklioğlu, 2 yıl önce tiroit kanserine yakalandı. 2 kez ameliyat olup ilaç tedavisi aldı. Hastalığı atlattı. Ancak kanser tekrarladı. Bu süre zarfında köfteci dükkanı iflas edince çaycılık yapmaya başladı. 4 çocuk babası Ceniklioğlu, hem hastalıkla hem de hayatla mücadele ettiğini anlattı. “Hastalıklarıma rağmen ayakta durmaya çalışıyorum. Ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

