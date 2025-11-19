MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 19 Kasım 2025 ATV izle

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 09:56

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", kayıp vakalarının çözülmesi, kaybolan kişilerin bulunması ve faili meçhul olayların gün yüzüne çıkarılmasıyla gündüz kuşağında zirvedeki yerini koruyor. Hem reytinglerdeki başarısı hem de toplumsal etkisiyle dikkat çeken program, her yeni bölümde izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.