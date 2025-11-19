Konya’da pide kavgası faciaya döndü! Baba öldü! Oğul tutuklandı
KONYA’DA pide yaptırmak isteyen aile, komşudan ödünç para aldı. Baba Ahmet Gökçe, komşuya parayı geri götürmek istemeyen çocuklarıyla tartıştı. Kızgın yağı eşine fırlattı. Annesini ve kardeşlerini korumaya çalışan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı babasını göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gökçe, kurtarılmadı. Gözaltına alınan S.G. tutuklandı.
