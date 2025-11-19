İstanbul’daki Böcek ailesi faciasında yeni gelişme!

Taksici Sercan Tanrıverdi, zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesini, hastaneye yetiştirdi. Ama araç içinde zor anlar yaşayan anne ve iki çocuğunun ölüm haberlerini alınca adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Çiğdem Böcek, Servet Böcek ve 2 çocuklarının hayatını kaybettiği facia ile ilgili soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi arasında olan midyeci, lokumcu, kumpirci ve kafeterya sahibi tutuklandı. Savcılık, bu esnafların ürünlerinden alınan numuneler her ne kadar sağlıklı çıkmış olsa da Böcek ailesinin yediği ürünlerle numune alınan ürünler arasında fark olabileceğini bildirildi.

İKİ İLAÇ KULLANDI

Gözaltındaki ilaç şirketi sahibi, oğlu, çalışanları, otel sahibi ve fırıncının da aralarında olduğu 7 kişinin sorgusu sürüyor. Gözaltındaki ilaçlama şirketinin çalışanının ifadesinde, "İki farklı ilaç kullandım. İlaçlama yaptığım odadaki delikleri kapattım" dediği öğrenildi. Bir başka iddiaya göre Böcek Ailesi'nin zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ilk tedavilerinin ardından otele döndükleri ve tekrar panzehiri olmayan ilacı solumuş olabilecekleri kaydedildi. Bu arada otel sahibinin ekiplere ve gazetecilere ailenin kaldığı odayı göstermediği, oda numarasını bile söylemediği öğrenildi. Adli Tıp'ın ön raporu gıda zehirlenmesi olmadığını ortaya koydu.



TAKSİCİ ANLATIYOR



Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladılar. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Aileyi telaşlı gördüm. Neyiniz var diye sorduğumda baba 'galiba yiyecek ve içecek dokundu' diye cevap verdi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kan kusuyordu. Anne baygındı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



ADLİ TIP HAŞERE İLACINI İŞARET ETTİ



Adli Tıp, zehirlenmenin otelde yapılan ilaçlanmadan olabileceğini rapor etti. Odada havalandırma sistemi olmadığını belirtti.



DETERJANLI KAHVE SKANDALI



Beyoğlu'nda Türk kahvesi içen Ayben Ö. Fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Sodyum Hidroksit zehirlenmesi yaşadığı anlaşıldı. Sağlık durumu giderek kötüleşince entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. Ayben Ö'nün içtiği kahvenin endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı belirlendi. İşletme mühürlendi, kahveyi hazırlayan şüpheli gözaltında...

