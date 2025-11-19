Gaziantep’te şaşırtan olay: Kalbi ve tüm organları ters tarafta çıktı!

GAZİANTEP’TE Evin Aslan (66), yıllarca kalbinin sağda attığını söyledi. Ama bir türlü ailesini inandıramadı. Aynı zamanda sürekli mide ağrısı çeken Aslan, şikayetleri için gittiği hastanelerde de bir sonuç alamadı. Son olarak Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvuran Evin Aslan’ın iç organlarının tamamının ters tarafta olduğu anlaşıldı. Kalp, mide, dalağı, göğüs ve karın bölgesinin sağında, karaciğer ve safra kesesinin ise solda olduğunu öğrenen Aslan, hayatının şokunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

