Antalya’da sokak kedisi vahşeti!

ANTALYA’DA yaşayan Aleyna Okul (23), iş yeri önünde sokak kedilerine bakmaya başladı. Ancak ‘Prens’ adlı kedisinin komşusu M.K. ile eşi tarafından bastonla öldürüldüğünü söyledi. Diğer kedisinin de yaralandığını belirtti. Gözyaşlarına hakim olamayan genç kız, “Bunun peşini bırakmayacağım. Adalet önünde hesap verecekler” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025

