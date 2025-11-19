7 katlı binanın otoparkında yangın: 29 kişi dumandan etkilendi
Van’ın İpekyolu ilçesinde 7 katlı bir binanın otoparkında araç yangını çıktı. Yoğun duman nedeniyle 29 kişi etkilendi; 9’una olay yerinde müdahale edilirken 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
ARACIN YANMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI
Merkez İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Ali Çalım Sokak'taki 7 katlı binanın otopark bölümünde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; kapalı otoparktaki bir aracın yanması sonucu, yangının çıktığı belirtildi. Araçtan çıkan alevler kısa sürede büyürken, otoparktan yükselen dumanlar da kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın üst katlarını saran duman nedeniyle birçok kişi binada mahsur kaldı. Binadakiler, itfaiyecilerin yangın merdivenleriyle tahliye edildi.
20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 29 kişiden 9'una olay yerinde müdahale ederken, 20 kişi ise ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, dumandan etkilenenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada, yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.