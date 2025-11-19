7 katlı binanın otoparkında yangın: 29 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 14:48

(DHA)

ARACIN YANMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI

Merkez İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Ali Çalım Sokak'taki 7 katlı binanın otopark bölümünde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; kapalı otoparktaki bir aracın yanması sonucu, yangının çıktığı belirtildi. Araçtan çıkan alevler kısa sürede büyürken, otoparktan yükselen dumanlar da kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın üst katlarını saran duman nedeniyle birçok kişi binada mahsur kaldı. Binadakiler, itfaiyecilerin yangın merdivenleriyle tahliye edildi.