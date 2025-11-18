Van’da prematüre ikizlere şefkat nöbeti
Van’da ikiz bebekler prematüre olarak doğdu. Kuvöze konuldu. Doktor ve hemşirelerin 7/24 nöbetiyle hayata tutundu. Gramdan 1 kiloya ulaşıp solunum cihazından da kurtuldu.
Van'ın Tuşba İlçesi'nde yaşayan Gülbahar Çeltek, 27 haftalık hamileydi. Doğum sancısı erken başlayınca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Erken doğumla ikiz erkek bebeklerini dünyaya getirdi. Ancak bebekler gelişmemişti. Ayrıca solunum yetmezliği başgösterdi. 830 ve 860 gram ağırlığındaki "parmak bebekler"i kuvöze alan sağlık çalışanları bebeklerin beslenmesinden bakımına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Nöbetleşe başlarında bekledi.
YAKINDA TABURCU EDİLECEKLER
Özenle bakılan bebeklerin ağırlığı uygulanan tedavinin ardından 1 kilo 130 ve 1 kilo 200 gramı geçti. Sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile artık solunumlarını kendileri yapabilen prematüre ikiz bebeklerin normal kilolarına ulaşınca taburcu edileceği belirtildi. Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Murat Başaranoğlu, şunları söyledi: Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz bebeklerden biri 830, diğeri 865 gram ağırlığında. Doğumun erken olmasına bağlı olarak her iki bebeğimizde de akciğer problemleri vardı. Bu nedenle akciğer gelişimlerini destekleyici ilaç uygulamaları yaptık ve bir süre solunum cihazına bağladık. Şu an cihazdan ayrıldılar, solunumlarını yapabiliyorlar. Kilo alımları gayet iyi gidiyor. Normal kilolarına ulaşınca taburcu etmeyi planlıyoruz.
ebekler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi ediliyor. Doktorlar ve hemşireler her saat başı bebekleri kontrol ediyor. El bebek gül bebek bakıyor...