Van’da prematüre ikizlere şefkat nöbeti

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

YAKINDA TABURCU EDİLECEKLER

Özenle bakılan bebeklerin ağırlığı uygulanan tedavinin ardından 1 kilo 130 ve 1 kilo 200 gramı geçti. Sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile artık solunumlarını kendileri yapabilen prematüre ikiz bebeklerin normal kilolarına ulaşınca taburcu edileceği belirtildi. Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Murat Başaranoğlu, şunları söyledi: Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz bebeklerden biri 830, diğeri 865 gram ağırlığında. Doğumun erken olmasına bağlı olarak her iki bebeğimizde de akciğer problemleri vardı. Bu nedenle akciğer gelişimlerini destekleyici ilaç uygulamaları yaptık ve bir süre solunum cihazına bağladık. Şu an cihazdan ayrıldılar, solunumlarını yapabiliyorlar. Kilo alımları gayet iyi gidiyor. Normal kilolarına ulaşınca taburcu etmeyi planlıyoruz.

ebekler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi ediliyor. Doktorlar ve hemşireler her saat başı bebekleri kontrol ediyor. El bebek gül bebek bakıyor...

