Van’da kaçakçılığa geçit yok! 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli İ.K. (48) ve A.S. (40) hakkında adli işlem yapıldı.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 09:36

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ele geçirilen kaçak sigaralar (İHA)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli İ.K. (48) ve A.S. (40) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

