Trabzon'da düğün yemeğinden 100 kişi zehirlendi

Ortahisar’daki düğünde dağıtılan yemekten yiyen yaklaşık 100 davetli hastaneye kaldırıldı. Davetliler, özellikle tavuk tüketenlerde zehirlenme belirtisi görüldüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde damat evinde gerçekleştirilen bir düğünde dağıtılan yemek ve tavuktan yiyen yaklaşık 100 davetli, zehirlendi.

Tedavi altına alınan Zekeriya Aslan, "Yemekten sonra dönüş yolunda herkesin midesi bulanmaya başladı. Yolda istifra ettik fakat bazı kişiler fazla rahatsızlandı, sonra da hastaneye geldik" dedi. Salih Şahin, "Tavuk yemeyenlerin zehirlenmediğini öğrendik" sözlerini kaydetti.