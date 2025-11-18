Rojin kabaiş soruşturmasında kritik gelişme: dna örneği sayısı 195’e çıkarıldı!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 06:58

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cenazeye müdahale etmiş olabileceği değerlendirilen 134 kişinin DNA profilinin, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde elde edilen DNA profilleriyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda karşılaştırıldığı anımsatılarak, bu sayının son olarak 195 kişiye çıkarıldığı bildirildi. Yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinden de DNA örnekleri alındığı, kıyaslanacak profil sayısının artabileceği belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor 10 Ekim'de dosyaya girmiş, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklanmıştı.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ve dosya takip komisyonunun bugün Başsavcı Vekili ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede, soruşturmanın daha etkin yürütülmesi ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili ve dosyadan sorumlu mevcut Cumhuriyet Savcısı tarafından birlikte ve koordineli şekilde takip edileceği bilgisi paylaşılmıştır" denildi.