Murillo kopyası temizlikte mahvoldu: “Meryem Ana değil, çığlık atan figür”

İspanya’da bir koleksiyoncunun Bartolomé Esteban Murillo’nun tablosu için mobilya tamircisine yaptırdığı 1.200 euroluk “restorasyon”, eseri tanınmaz hâle getirdi. Uzmanlar, bozulan yüz hatları için “Meryem Ana değil, The Scream’deki figüre dönmüş” yorumunu yaparken, sanat tarihçileri ülkedeki restorasyon yasalarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

İspanya'da bir sanat koleksiyoncusu ünlü ressam Bartolomé Esteban Murillo'nun tablosunun kopyasını aldı. Temizletmek için bir mobilya tamircisine teslim etti. Ancak bin 200 euroya (Yaklaşık 60 bin TL) yapılan "restorasyon" eseri adeta çöpe çevirdi. İlk müdahalede Meryem Ana'nın yüz hatları silindi, ikinci denemede ise tablo tamamen bozuldu. Uzmanlar tabloyu görünce "Meryem Ana değil, The Scream tablosundaki figür gibi olmuş" yorumunu yaptı. Sanat tarihçileri, olayın ardından İspanya'daki restorasyon yasalarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.