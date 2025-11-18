Kandilli’nin erken uyarı sistemi hızlandı: İlk sinyal 8,4 saniyede
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçti. Rasathaneye ulaşan sinyallerin gecikme süresi 0,2 saniyeye düşürüldü. Yazılımlar, hızlı analizle ilk uyarı sinyalini toplam 8,4 saniyede üretti. KRDAE, erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara ulaştırılması amacıyla mobil uygulama da geliştirdi.