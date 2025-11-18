Hataylı Ümit Keçik’e Mars projesiyle ABD’den davet
Üstün zekasıyla dikkat çeken 11 yaşındaki Ümit Keçik, Mars’ta kolonileşme projesiyle Amerikan Rice Üniversitesi’nden davet aldı. Ayda 40 kitap okuduğunu söyleyen Keçik, hedefini “Elon Musk’ı geçmeye çalışacağım” sözleriyle anlattı.
Hatay'lı Ümit Keçik (11), üstün zekası ile dikkat çekti. Mars'ta kolonileşmeyi hedefleyen proje tasarladı. Amerikan Rice Üniversitesi'nden davet aldı. Keçik başarısının sırrını kitap okumaya bağladı. Ayda yaklaşık 40 kitap okuyan Keçik, her gün 1 kitap okumayı ihmal etmediğini söyledi. Keçik, "Elon Musk'ı geçmeye çalışacağım" dedi.