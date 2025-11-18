Göbeklitepe ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı

18 Kasım 2025

Şanlıurfa'nın dünya çapında ün kazanan tarihi mirası Göbeklitepe, ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 9 günlük tatil süresince Göbeklitepe'yi toplam 66 bin 133 kişi ziyaret etti. Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Mozaik Müzesi ise 20 bin 687 ziyaretçiyi ağırladı.