Göbeklitepe ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
Şanlıurfa’nın dünyaca ünlü tarihi mirası Göbeklitepe, 9 günlük ara tatilde 66 bin 133 ziyaretçiyi ağırladı. Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Mozaik Müzesi’ni ise toplam 20 bin 687 kişi gezdi.
Şanlıurfa'nın dünya çapında ün kazanan tarihi mirası Göbeklitepe, ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 9 günlük tatil süresince Göbeklitepe'yi toplam 66 bin 133 kişi ziyaret etti. Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Mozaik Müzesi ise 20 bin 687 ziyaretçiyi ağırladı.