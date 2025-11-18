Düğün fotoğraflarını izinsiz kullanan fotoğrafçıya hapis cezası

Elazığ’da bir çift, düğün fotoğraflarının habersiz şekilde albüm yapılarak müşterilere gösterildiğini öğrenince şikâyetçi oldu. Yerel mahkemenin beraat kararını bozan Yargıtay, fotoğrafların “kişisel veri” olduğuna hükmetti. Yeniden yapılan yargılamada fotoğrafçı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Kasım 2025

Elazığ'da yeni evlenen çift, bir fotoğrafçıya düğün fotoğraflarını çektirdi. Fotoğraflarının kendilerinden habersiz albüm yapılarak iş yerine gelen müşterilere örnek olarak gösterildiğini öğrendi. Çift, savcılığa şikayette bulundu. Yerel mahkeme sanığın beraatine karar verdi. Temyize bakan Yargıtay ise fotoğrafların "kişisel veri" niteliğinde olduğunu belirtti. Sanık hakkındaki beraat hükmünü bozdu. Yeniden yargılama yapan yerel mahkeme fotoğrafçıyı 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.