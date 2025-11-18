Diyalize giren iki hasta eşlerinin çapraz böbrek nakli ile hayata tutundu

Diyarbakır’da böbrek yetmezliği yaşayan Besra Dağ ve Fesih Erkaçmaz, eşlerinin kan grubu uyumadığı için nakil olamıyordu. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan incelemelerde çapraz naklin uygun olduğu belirlendi. Başarılı operasyonla iki hastaya da eşlerinin böbreği yerine uygun donörden nakil yapılarak hayata tutunmaları sağlandı.

18 Kasım 2025

Diyarbakırlı 11 çocuk annesi Besra Dağ (60), 2 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize bağlandı. Organ nakli şarttı. Ancak eşi Şeyhmuz Dağ (62), donör olmak istemesine rağmen kan grupları uymadı. Kentte bir yıl önce rahatsızlanan 59 yaşındaki Fesih Erkaçmaz'a da gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Erkaçmaz'a eşi Necla Erkaçmaz donör olmak istedi. Ancak kan grupları uymayınca nakil gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine iki böbrek hastası çapraz nakil için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Tetkiklerde Necla Erkaçmaz'ın böbreğinin Besra Dağ'a, Şeyhmuz Dağ'ın böbreğinin ise Fesih Erkaçmaz'a uyumlu olduğu belirlendi. Başarılı operasyonla Necla Erkaçmaz'ın böbreği Besra Dağ'a, Şeyhmuz Dağ'ın böbreği ise Fesih Erkaçmaz'a nakledildi.