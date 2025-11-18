Bahçelievler'de suç örgütüne operasyon! Evden cephanelik çıktı
Bahçelievler'de suç örügütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 2 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tebrik eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz' dedi.
Bahçelievler'de denetim yapan ekipler, 3 şüphelinin yurt dışı kaynaklı talimatlarla bir suç örgütü yöneticisinin fotoğrafının yer aldığı pankartla görüntü çektiklerini tespit etti.
Şüphelilere yönelik inceleme başlatan ekipler, çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlar sırasında 2 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.
"İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi, görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz" dedi.