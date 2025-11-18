Bahçelievler’de suç örgütüne operasyon! Evden cephanelik çıktı

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 01:16

Bahçelievler 'de denetim yapan ekipler, 3 şüphelinin yurt dışı kaynaklı talimatlarla bir suç örgütü yöneticisinin fotoğrafının yer aldığı pankartla görüntü çektiklerini tespit etti.

Bahçelievler'de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı. (DHA)



"İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi, görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz" dedi.