Adana’da yürek yakan kaza: 12 yaşındaki Miraç hayatını kaybetti

Yaya geçidindeki bisikletli çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü kaçıp, teslim oldu.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

Adana'da yürek yakan bir olay yaşandı. Otomobil sürücüsü Eren K. (26) bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Miraç Çam'a (12) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, takla atıp asfalta düştü. Eren K. aracını bırakıp kaçtı. Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Eren K., polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli sürücünün sorgusunun sürdüğü bildirildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu arada çocuğun çorabının, otomobilin kaputuna takıldığı da görüldü. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.