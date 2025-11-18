600 gram doğan Asil Ata 98 günün ardından hayata tutundu

İstanbul’da annesinin ani tansiyon yükselmesi sonucu 24 haftalık ve 600 gram olarak dünyaya gelen Asil Ata Sansar, 98 günlük yoğun bakım sürecinden sağlıklı şekilde çıktı. Bugün 2 yaşına basan küçük Ata neşesiyle etrafına gülücük saçarken, anne Arzu Sansar “Hem çok korktuk hem de ne olacağını bilemedik. Hemşireler ona mucize gibi baktı” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'da prematüre bebek Asil Ata Sansar, annesi Arzu Sansar'ın yaşadığı ani yüksek tansiyon nedeniyle 24 haftalık doğdu. Erken doğumla dünyaya gelen 600 gram ağırlığındaki Asil Ata 98 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Şimdi 2 yaşında olan Ata, etrafa gülücükler saçtı. Anne Arzu Sansar yaşadığı süreci anlattı: "Tansiyonum çok yüksekti, hemen ameliyata alınacağımı ve Asil Ata'nın doğacağını söylediler. 24. haftadaydık, çok erkendi. Hem çok korktuk hem ne olacağını bilemedik. Hemşire ablaları ona o kadar güzel baktı ki. Bugün çok hareketli, meraklı, insan canlısı bir çocuk..."

Takvim